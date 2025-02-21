Европа слишком много тратит на Украину

Евросоюз тратит слишком много ресурсов на украинский конфликт, сказал депутат Европейского парламента (ЕП) от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александер Зелль в интервью испанскому изданию 20 Minutos, пишетLenta.ru.

По его словам, Брюсселю нужно урегулировать эту ситуацию.

"С самого начала войны мы говорили, что невозможно выиграть войну против такой ядерной державы, как Россия", - сказал он.

Зелль считает, что Евросоюз уже тратит слишком много ресурсов, "мы не можем так продолжать, потому что германская экономика идет на спад, в конце концов, все будет разрушено".

Парламентарий добавил, что Украина не сможет одержать успех в вооруженном конфликте и ей необходимо смириться с текущими реалиями. Ситуацию разрешит только грамотная дипломатия.

Ранее депутат ЕП Мика Аалтола сказал, что Дональд Трамп дал Европе три недели на "капитуляцию" Украины, чтобы она смогла согласовать соответствующие условия. Об этом сообщило агентство Newsweek, пишет Lenta.ru

"У нас есть три недели, чтобы повзрослеть", - сказал парламентарий.

Аалтола добавил, что если ЕС не согласует четкую и единую позицию, Трамп может вывести войска с континента в качестве инструмента давления.

Ранее The New York Times назвало изменившееся отношение США к Европе "фильмом ужасов". Статья называется "Предательство США нереально для европейцев". В ней описывается новая риторика Трампа. Ее сравнивают с "ужастиком", где близких людей главных героев заменили чудовищными двойниками.