Рейтинг Зеленского 16% - украинский опрос

Рейтинг Зеленского сейчас составляет всего 16%. Такие данные обнародовала украинская компания политической социологии Socis.

Его рейтинг весь прошлый год едва превышал 20%, а в последние месяцы стал еще меньше. Самый большой рейтинг - у экс-главкома и нынешнего посла в Британии Валерия Залужного - 27%. У остальных политиков - не более 6%. При этом более 20% опрошенных затрудняются ответить.

Ситуация типичная для украинской политики: ни один политик не имеет высокого уровня доверия.

На днях президент США Дональд Трамп потребовал провести выборы на Украине, так как рейтинг Зеленского всего 4%. Тот в ответ заявил, что Трамп дезинформирован, у него есть данные о 57%.

Политолог Сергей Марков считает, что Зеленский надеется на поддержку многочисленных врагов Трампа в Европе и США. Но из Вашингтона поступил сигнал - уезжать во Францию навсегда и передать власть кому то другому. Кому - это нужно согласовать с Вашингтоном. Но Зеленский точно должен уйти. И именно его уход будет обсуждать Трамп с лидерами Франции и Британии во время их визита в Вашингтон через несколько дней.



