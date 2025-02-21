У "Крокуса" к годовщине теракта появится мемориал

В конце марта 2025 г., к первой годовщине теракта в "Крокус Сити Холле", появится мемориал. Его установят у здания этой концертной площадки.

"Возводить мемориал начали. Открытие будет 22 марта. Визуал памятника будет представлен в день годовщины трагедии", - сказал ТАСС пресс-секретарь "Крокус групп" Артём Бассараба.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 г. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения.

5 февраля 2025 г. стало известно, что предварительное следствие по делу о теракте в "Крокус сити холле" завершено. В рамках расследования правоохранители опросили больше 1,7 тыс. человек, 800 из которых – свидетели. Арестованы 20 фигурантов – четверо исполнителей и 16 соучастников. Некоторые из них – уроженцы Таджикистана.