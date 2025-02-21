Брошенного в мексиканском отеле ребёнка отправили в Россию

Оставшийся без родителей в Мексике трёхлетний ребёнок отправлен в Москву. Его сопровождают сотрудники мексиканской миграционной службы.

Отправке предшествовали семь месяцев сложной и напряжённой работы по установлению личности малыша, выяснению обстоятельств произошедшего, урегулированию правовых вопросов консульским отделом посольства, сообщает в своём telegram-канале консульский отдел посольства РФ в Мексике.

РИА Новости уточняет, что мальчика нашли в июле 2024 года в одном из отелей города Пьедрас Неграс. В ночь на 23 июля он оставлен там матерью, гражданкой России, которая вместе с другими членами её семьи нелегально пересекла границу США, где вся группа была сразу же задержана. Мать ребенка находится в центре содержания нелегальных мигрантов.