В Исетском районе Тюменской области построят две блочно-модульные газовые котельные

В Исетском районе в этом году построят две блочно-модульные газовые котельные, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

К работам приступят после завершения отопительного сезона.

В поселках Кировский и Коммунар Исетского района дочернее предприятие СУЭНКО "Тюменский коммунальный сервис" построит две современные блочно-модульные газовые котельные взамен старых. Это позволит улучшить качество отопления и снизить расходы.

Директор Департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев отметил, что на текущий момент в Тюменской области действует 11 концессий в сфере теплоснабжения.

"Несколько муниципалитетов рассматривают возможности привлечения частных партнеров к развитию систем теплоснабжения. Сейчас они изучают опыт своих коллег", - подчеркнул он.

Общий объем инвестиций в коммунальную инфраструктуру за весь период реализации действующих концессионных соглашений составит более 47,5 млрд рублей. Коммунальные концессии охватывают 13 муниципальных районов и городских округов, в которых проживают 1,21 млн человек. Это три четверти населения региона. В настоящее время рассматривается возможность привлечения частных инвесторов к развитию коммунальных систем еще в 14 районах области.