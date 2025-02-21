"Форт-Транс", обслуживающий маршруты 48 и 92 в Екатеринбурге, оштрафован на 240 тысяч рублей

Перевозчик "Форт-Транс" из Екатеринбурга, обслуживающий автобусные маршруты № 48 и №92 получил 23 штрафа на общую сумму в 240 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работу городских перевозчиков обсуждали накануне во время подведения промежуточных итогов работы по брутто-контрактам. По словам директора департамента транспорта Екатеринбурга Игоря Ощепкова, именно с этими двумя маршрутами на минувшей неделе было больше всего проблем.

В работе автобуса №48 (Горбольница № 7 – Широкая речка) наиболее существенные сбои фиксировались с 07.00 до 08.00 17 и 18 февраля. Что касается маршрута №92 (Институт связи – Палкинский торфяник), на нем не было обеспечено необходимое количество рейсов в выходные дни – 15 и 16 февраля. В общей сложности перевозчику выписали 19 штрафов за недовыпуск транспортных средств и по два за неудовлетворительное санитарное состояние автобусов и несоблюдение времени последнего рейса.

Ощепков ответил, что благодаря брутто-контрактам, воздействовать на качество работы перевозчиков стало удобнее. После подписания акта о нарушении, у транспортного предприятия будет шесть рабочих дней для погашения штрафа.

"На изменение ситуации необходимо время: за счет брутто-контрактов перевозчики начали получать стабильное финансирование, которое смогут направить на пополнение штата, ремонт и обновление транспортного парка. В один день ситуацию не поменять, и мы это понимаем. В то же время, брутто-контракты учитывают "слабые" места отрасли, и перевозчик должен четко соблюдать взятые на себя обязательства. Мы будем внимательно за этим следить", – резюмировал Игорь Ощепков.