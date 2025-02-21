21 Февраля 2025
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Общество Тюменская область
Фото: Транснефть – Сибирь

В Тюменской области стартовал лыжный переход, организованный при участии "Транснефть – Сибирь"

Сегодня дан старт многодневной лыжной экспедиции по маршруту село Райфайлово (Тюменская область) – город Курган. Патриотическое мероприятие, организованное при поддержке "Транснефть – Сибирь", посвящено Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также памяти воинов 32-го лыжного полка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть – Сибирь".

Мероприятие, получившее название "Суворовский переход", открылось в торжественной обстановке на площади перед линейной производственно-диспетчерской станцией "Исетское" "Транснефть – Сибирь". В экспедицию отправились 70 человек.

В состав группы энтузиастов вошли сотрудники компании, члены военно-патриотического клуба "Барс" и военно-поискового отряда "Кречет", а также курсанты Тюменского высшего военно-инженерного ордена Кутузова командного училища им. Маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Первая часть маршрута протяженностью 130 км, рассчитанного на пять дней, пройдет вдоль трассы магистрального нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск вплоть до ЛПДС "Чаши" (Курганская область). Далее группа будет продвигаться по лесистой местности. Ночевки предполагаются как в полевых условиях с разбивкой походного лагеря, так и в селах по маршруту следования. В населенных пунктах участников перехода будут встречать торжественными митингами и военно-патриотическими концертами.

В Тюменской области стартовал лыжный переход, организованный при участии "Транснефть – Сибирь"(2025)|Фото: Транснефть – Сибирь

Финишируют участники перехода в Кургане 24 февраля у Мемориального ансамбля в честь воинов 32-го лыжного полка. У подножия комплекса будет проведен торжественный митинг с участием представителей городских властей Кургана, руководства "Транснефть – Сибирь". Память героев-лыжников участники мероприятия почтут минутой молчания и возложением цветов.

Один из пунктов остановки экспедиции – село Чаши – выбран не случайно. В годы Великой Отечественной войны часть жителей этого села воевали на фронте в составе 32-го лыжного полка. Память об односельчанах-солдатах этого полка сохраняет сельский музей.

Отметим, что в августе 1941 г. по решению Государственного Комитета Обороны на Урале были созданы запасные лыжные полки для подготовки воинов. В их числе был 32-й запасной лыжный полк. 19 сентября вышел приказ уже о формировании лыжного полка. К концу месяца полк был укомплектован полностью. В списке значилось 4439 человек, две трети из них не были обучены. По плану боевой подготовки лыжные батальоны надлежало направить на фронт в полной боевой готовности 1 декабря. Полк стал пунктом подготовки новобранцев, которых направляли сюда сразу после призыва, чтобы в течение нескольких месяцев сделать из них боеспособных солдат и младших командиров.

За годы войны на Увале приняли присягу почти 20 тысяч воинов-лыжников. В 32-м лыжном полку были свои курсы младших лейтенантов, готовили ускоренным методом командиров взводов для 21-й запасной лыжной бригады, дислоцировавшейся в Челябинске. Первые два батальона приняли участие в битве Москвой, в боях под Ржевом. Воины-лыжники сражались на Западном, Северо-Западном направлениях, в боях под Ленинградом, Новгородом, Псковом, на Карельском фронте.

Теги: лыжный переход, экспедиция, Транснефть - Сибирь, Суворовский переход


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