Таксисты просят правительство России не заставлять ездить на отечественном авто

Законопроект, который обязует таксопарки и самозанятых водителей использовать только отечественные автомобили, могут не утвердить. Президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к Владимиру Путину с просьбой не утверждать рассматриваемый в Госдуме документ, пишет Коммерсантъ.

Жмакин считает, что инициатива лишит работы сотни тысяч самозанятых.

Для большинства из них предлагаемые машины слишком дорогие, а программы льготных кредитования и лизинга им недоступны. Поэтому участники рынка, не имеющие возможностей крупных таксопарков, покинут его.

Как рассказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, перевозчики уже сейчас испытывают финансовые сложности. Если новый закон примут, количество машин на рынке сократится, а это приведет к подорожанию услуг такси.

В "ГТК-Лизинг" рассказали, что таксопарки в нынешних условиях активно закупают китайские автомобили как наиболее доступные по цене.

Законопроект подготовили глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев для продажи российских авто. Документ в первом чтении приняли еще в январе 2024 года, но до конца не утвердили.

Ранее ассоциация "Национальный совет такси" (НСТ) заявила, что "АвтоВАЗ" завышает стоимость Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных перевозок. НСТ просит Федеральную антимонопольную комиссию дать оценку законности таких действий. Письмо направила исполнительный директор НСТ Наталья Лозинская. В пресс-службе ФАС сообщили, что обращение получено и сейчас рассматривается.