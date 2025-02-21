ТМК получила награды ежегодной премии Digital Communications Awards

Цифровые проекты Трубной металлургической компании (ТМК) признаны лучшими на конкурсе Digital Communications Awards (премия проводится Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России).

Как сообщает пресс-служба ТМК, в номинации "Digital-медиа и инструменты – лонгрид" лучшим стал материал "Свинцовая загадка Великого Рима", повествующий об историческом значении труб на примере бытовой жизни Древнего Рима. Также потоковое вещание "Актуальные события ТМК" корпоративного телевидения компании получило первое место в номинации "Социальные медиа&сообщества – видеоканал". Эксперты в сфере коммуникаций также отметили и социальные сети ТМК (официальные телеграм-канал и группа в социальной сети "ВКонтакте").

Одной из главных целей премии Digital Communications Awards является оценка наиболее значимых достижений в области цифровых коммуникаций, а также информирование об опыте продвижения продуктов с помощью новых технологий и инструментов.