Пара из Челябинска устроила дебош в самолете "Екатеринбург – Хургада"

В аэропорту Кольцово силовики задержали двух пассажиров рейса "Екатеринбург – Хургада". Они устроили дебош на борту самолета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, выяснилось, что пара из Челябинска – 44-летний мужчина и его 48-летняя спутница – прибыли на посадку в пьяном состоянии. Они выражались нецензурной бранью и нарушали общественный порядок на борту самолета.

На требования прекратить и пройти в дежурную часть нарушители не реагировали. В результате полицейские надели на челябинцев наручники и доставили их в линейный отдел МВД в аэропорту Кольцово. Там пару направили на медосвидетельствование, однако проходить его дебоширы отказались.

Силовики выяснили, что гости из Челябинска собирались лететь отдыхать в Египет, а время в ожидании посадки проводили в кафе. При рассадке в самолете мужчину плечом задел один из пассажиров, затем в конфликт вступила и его спутница. Так как на замечания представителей авиакомпании парочка не реагировала, те вызвали полицию. Улететь в Хургаду им так и не удалось.

В отношении челябинцев составили административные протоколы. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил мужчине 7 суток ареста, а его подруге – 5 суток.

Напомним, в конце прошлого года в екатеринбургском аэропорту задержали жителя Читы, который устроил пьяный дебош. При задержании он оказывал сопротивление.