Андрей Трубецкой выступил с отчетом перед депутатами и общественниками

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой отчитался о результатах работы в 2024 г. Он выступил перед депутатами и общественниками, ответил на вопросы парламентариев.

Андрей Трубецкой сообщил, что Сургутский район вносит основной вклад в промышленное производство Югры. Ожидаемый объем – 2 трлн 34 млрд руб. Среднемесячная зарплата составит более 138 тыс. руб., рост – 12%. Собственные доходы бюджета района выросли на 806 млн руб. или 11,1%. Безвозмездных поступлений стало больше на 43,8% (в 2023 – 10,7 млрд руб., в 2024 г. – 15,4 млрд руб.). Сургутский район занял первое место в рейтинге оценки качества бюджетного процесса автономного округа.

Прирост по НДФЛ составил 735 млн руб., рост поступлений от МСП – +108 млн руб.; прочие доходы – +31 млн руб., доходы от использования имущества – +25 млн руб., налоги на имущество – +22 млн руб.

"На улучшение жилищных условий в 2024 г. направили 6,1 млрд руб. Это рекордная сумма в истории района, в 2,6 раза больше показателя 2023-го. Куплены 1 тыс. 398 квартир. Вообще, за последние пять лет траты на улучшение жилищных условий увеличились вдвое по сравнению с предыдущей пятилеткой. Куплены 3 тыс. 773 жилых помещения, что на 930 квартир больше", - отметил Андрей Трубецкой.

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Сургутского района является улучшение жилищных условий участников специальной военной операции и членов их семей. Траты на это выросли по сравнению с 2023 г. на 36% до 214,6 млн руб.

"Улучшили жилищные условия 50 семей участников СВО. С 2023 г. данная категория может воспользоваться правом на первоочередное переселение из аварийного фонда. В 2024 г. введена ещё одна мера поддержки – право на получение субсидии на приобретение жилья в собственность", – сообщил Трубецкой.

Андрей Трубецкой добавил, что власти района продолжают выделять средства на поддерживающий ремонт аварийного/непригодного жилья. Отремонтированы 40 домов на сумму 19 млн рублей в 6 поселениях. Сургутский район – это не только треть добычи нефти в Югре, но ещё и треть всей сельхозпродукции региона. Производители района получили поддержку в 347 млн руб., 15,9 из которых – из местного бюджета. Произведено около 8 тыс. т мяса, 6 млн штук яиц и более 2 тыс. т молока – Сургутский район является одним из основных производителей сельскохозяйственной продукции в Югре.

В конце выступления Андрей Трубецкой отметил, что работы ещё много и не стоит расслабляться. Во время обсуждения доклада Трубецкого спросили, как привлечь туристов, в том числе и иностранных, на "Барсову гору".

"Вопрос неожиданный. Мне, жителю Барсово, было немного обидно, что уникальный объект, который старше чем пирамиды Гизы, незаслуженно забыт. Надеемся, что музейный комплекс закончат строить уже в 2025-ом. Если удастся реализовать задумку, которая сейчас есть на бумаге, никакой дополнительной рекламы не потребуется. Продолжим насыщать её объектами. Думаю, парковку на 60 автомобилей придётся расширять. Этот проект – не коммерческий, а чтобы воздать должное исторической памяти, уникальности данного места", – подчеркнул Трубецкой.

Спросили главу района о переселении в новое жильё – о перспективах сохранить инвестиции в отрасль.

"Вложенные 6,1 млрд – существенно. Мы каждый год начинали с суммы в 100-150 млн руб., она всегда была заложена. По итогам г. доводили до 1,5 – 2 млрд руб. Трехлетку начинаем на новых условиях. Уже предусмотрены 4,5 млрд руб. Принята адресная программа. Самое главное – ведём с округом диалог, что, если какой-то муниципалитет готов делать больше, деньги перераспределяют. Есть надежда, что меньше не будет, держим для себя такую планку", - сказал Трубецкой.

Многие из присутствующих дали высокую оценку, проделанной работе.

"Сургутский район является лидером в социально-экономическом развитии округа. С точки зрения достижения показателей, все показатели региональных, федеральных программ достигнуты - перевыполнен показатель по вводу жилья, по расселению аварийного фонда. Это, естественно, эффективная работа команды. У нас с районом есть полное взаимопонимание, работа проходит эффективно, я надеюсь, что она также продолжится, губернатор высоко оценивает команду муниципалитета, поэтому готовы к сотрудничеству", – прокомментировал директор департамента строительства и архитектуры ХМАО-Югры Александр Фролов.

"Ввиду своей депутатской деятельности мне есть, с чем сравнить, что было на территории 10 лет назад и сейчас. Видна динамика во всех аспектах социально экономического развития территории. Статистика и отчет главы Сургутского района Андрея Трубецкого показывает, что население увеличивается, бюджет муниципалитета с каждым годом растет, что отрадно, глава Сургутского района, администрация, совместно с округом решают проблему аварийного жилья", – отметил депутат Тюменской областной Думы Валерий Голодюк.

Отчёт главы Сургутского района депутатами Думы был принят единогласно.