Главный свердловский нарколог выступил за запрет абортов в частных клиниках

Аборты в частных клиниках необходимо запретить, так как там не учитывают последствия, с которыми женщины могут столкнуться после прерывания беременности. В государственных же учреждениях к этому вопросу относятся более серьезно и всегда следуют протоколу. Такого мнения придерживается главный нарколог Свердловской области, член общественного совета при ГУ МВД России по региону Олег Забродин.

По его словам, желание женщины сделать аборт может быть не взвешенным, а первичной реакцией, которую просто нужно переждать. Именно поэтому в государственных клиниках на аборты соглашаются только в случае патологий.

"Почему в частных клиниках? Потому что в государственных клиниках это четко регулируется. Желание сделать аборт может быть вызвано какой-то характерологической, личностной реакцией, личными очень серьезными обстоятельствами. Самым худшим, что может быть, это патология плода или беременность, возникшая при определенных, не зависящих от человека обстоятельствах. Тут психологически все ясно и понятно. А если это какая-то реакция, то лучше подождать, пока она закончится. Как правило, женщина понимает все, если ей хорошо и правильно все объяснить. Красиво не в смысле с интонациями, а все стройно и понятно, то она, чаще всего, все равно отказывается от своего решения", - заявил Забродин в эфире программы "Акцент" на ОТВ.

Он добавил, что если частные клиники не заставить работать по законам государственных, то проще в них вовсе запретить аборты как явление. По мнению Забродина, люди из медицинской среды, которые соглашаются на аборты без медицинских показаний, на деле не думают о человеке и последствиях в виде невозможности забеременеть в будущем. В государственных же клиниках все иначе.

Ведущая отметила, что личное желание женщины тоже имеет вес, и спросила, что в таком случае делать пациентке?

"Личное желание может исчезнуть. А если не исчезло, можно еще раз попробовать, но это очень редкие случаи. Этот вопрос и медицинский, и больше всего философский. Я знаю, что в частной клинике гораздо проще сделать аборт, потому что ограничений там меньше", - сказал Забродин.

На это ведущая отметила, что, вероятно, в частные клиники женщины обращаются потому, что там никто не будет их лишний раз спрашивать, осуждать их решение и не станет уговаривать, а просто сделают свою работу. Забродин же увидел в этом нежелание врачей работать по протоколу.

"Это о чем говорит? О том, что помощь там по этому виду расстройства, помощь по этому виду услуги оказывается не по стандарту, не по протоколу. В государственных клиниках в штате обязательно есть и психолог, и психотерапевт, и человек, который может достаточно эффективно помочь разъяснить все проблемы", - добавил врач.