Губернатор Томской области Владимир Мазур: Объявляем о старте программы «Наши Герои»

В Томской области губернатор Владимир Мазур объявил о старте региональной программы "Наши герои". Губернатор акцентировал внимание на том, что «Наши Герои» – это аналог федеральной программы «Время Героев», которая создана по решению Президента России Владимира Путина. Об этом стало известно в ходе заседания общественного совета. Программа подготовки управленческих кадров из числа ветеранов специальной военной операции «Наши Герои» стартует 24 февраля в 09.00, первый этап - набор претендентов. Заявки будут принимать до 31 марта. Проект делится на несколько составляющих: дистанционный этап, очный этап, стажировка и трудоустройство выпускников программы».

«В общественный совет региональной программы «Наши Герои» вошли неравнодушные люди. Это руководители образовательных центров и предприятий самых разных отраслей. Это, конечно, сами участники СВО и представители волонтерского актива. Вместе будем контролировать ход реализации программы и ее результаты, а сегодня объявляем о старте», – сказал губернатор Владимир Мазур.

Глава Томской области сообщил, что участниками дополнительного модуля региональной программы могут стать и представители волонтерского корпуса, которые занимаются поддержкой и снабжением бойцов на передовой.

«За время специальной военной операции волонтеры показали, насколько отличными организаторами и патриотами своей страны они являются», - сказал Владимир Мазур.

Задача членов общественного совета в организации обеспечения эффективного использования ресурсов, формирования экспертного совета, принятия решений об отборе участников СВО для участия, сопровождения реализации на всех этапах программы.

Дистанционный этап - это регистрация участников на платформе «Россия – страна возможностей», входное тестирование и собеседование. После анализа результатов и отбора участников начинается следующий – очный этап, который предполагает зачисление на программу и старт обучения. Учебная программа включает модули по государственной политике, экономике, финансам, региональному и муниципальному управлению, а также технологиям эффективного управления.

Формат интенсива предполагает погружение в реальные экономические и социальные задачи региона, работу в команде. Участники программы смогут пройти стажировки, по итогам которой они получат возможность устроиться в региональные органы исполнительной власти и местного самоуправления, в представительные и партийные органы, на предприятия.

«Программа «Наши герои» позволит участникам пройти обучение по развитию управленческого потенциала, получить в наставники региональных руководителей. И я, конечно, лично буду выступать одним из таких наставников. Уверен, примеру последуют мои заместители», – подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

О деталях реализации программы «Наши Герои» на общественном совете доложили заместитель губернатора Светлана Грузных и ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард Галажинский, свои предложения внесли председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, сенатор Российской Федерации от Томской области Владимир Кравченко и другие члены совета.