На Среднем Урале создана первая православная пожарная дружина

На Среднем Урале появилась первая в регионе православная пожарная дружина. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, она расположилась в Мужском монастыре святых царственных страстотерпцев (Ганина яма).

Дружина состоит из числа насельников монастыря, которые прошли обучение в специальном учебном центре. Они смогут самостоятельно тушить пожар и тем самым минимизировать ущерб от огня для культового места.

Накануне представители МЧС вручили новоиспеченной православной дружине пожарный модуль. Как отметили в ведомстве, сами добровольцы назвали свою дружину "БОБР", что расшифровывается как "Братский Отряд Быстрого Реагирования".

В МЧС подчеркивают, что "БОБР" стало первым пожарным подразделением, созданным в Русской православной церкви в Свердловской области.

Напомним, в конце 2024 года свердловский губернатор Евгений Куйвашев был награжден медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации". Между тем, в мае того же года его регион был абсолютным лидером в Уральском федеральном округе по числу лесных пожаров.