21 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Мир на Украине наступит в 2025 году - Буданов*

Военный конфликт на Украине закончится уже в этом году. Об этом заявил глава украинского ГУР Кирилл Буданов*.

По его мнению, "для этого есть большинство составляющих". Притом что еще недавно украинский режим выдвигал неприемлемые требования к России. Но в течение 2024 года, по мере ухудшения ситуации для украинских войск на фронте, они становились все более обтекаемыми. А в последнее время Зеленский говорит, что он всегда больше всех хотел мира. Но добавляет, что ему нужны гарантии безопасности.

Как пишет канал "Резидент", Буданов начал свою политическую игру и хочет продать себя президенту США Дональду Трампу как возможного кандидата в президенты. России тоже было адресовано это послание? Свое заявление он сделал на чистом русском языке.

Заключение мирных соглашений в ближайшее время вовсю обсуждается в Раде, говорит депутат Анна Скороход.

"Говорят о том, что как только будет подписан мирный договор, а этого ожидают в ближайшее время, то нас ждут президентские, а потом парламентские и местные выборы. То, что нам нужна перезагрузка, - это факт. Я знаю, что в комитете готовят какие-то изменения в Избирательный кодекс. Мы понимаем, что также будут изменения в реестре избирателей. Как ни крути, что-то уже происходит", - сказала Скороход.

Что за изменения в реестре избирателей, она не сообщила. Но Украина должна исключить из него жителей шести регионов, вернувшихся в Россию.

На днях экс-президент Петр Порошенко* заявил, что выборы на Украине пройдут 26 октября. А в украинских телеграм-каналах обсуждается новость, что ЦИК запросил у областных администраций информацию о состоянии помещений для голосования. Причем срок дан до 5 марта.

Президент США Дональд Трамп подчеркивает, что Украине придется провести выборы, и это общая позиция России и США. А глава департамента США по государственной эффективности миллиардер Илон Маск призвал Зеленского доказать, что он не диктатор и народ ему доверяет. Но этого не будет, так как в стране его презирают, а "президент Трамп прав, игнорируя его и стремясь к миру, независимому от отвратительной, огромной машины взяточничества, питающейся трупами украинских солдат".

Накануне депутат Рады и соратница Порошенко Ирина Геращенко заявила, что региональные власти получили распоряжение из Киева писать письма и посты в поддержку Зеленского.

*внесены в РФ в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Теги: украина, буданов


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