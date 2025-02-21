В Тюмени адвокат фиктивно защищал клиента за пять миллионов рублей

Центральный районный суд города Тюмени признал виновными двух местных жителей по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В суде установлено, что с 2018 года по уголовному делу в отношении одного из подсудимых в следственном отделе по ХМАО-Югре неоднократно принимались процессуальные решения о прекращении уголовного дела и о приостановлении предварительного следствия, которые отменялись. Достоверно зная, что уголовное дело подлежит прекращению и у него возникнет право на возмещение вреда, реабилитированный мужчина с целью хищения бюджетных средств под видом компенсации понесенных затрат на защиту, заключил со знакомым адвокатом фиктивное соглашение об оказании юридических услуг.



В ноябре 2021 года после вынесения окончательного решения о прекращении уголовного дела подсудимые представили в суд ходатайство о взыскании в пользу реабилитированного лица из бюджета РФ 5 млн рублей в счет возмещения затрат на услуги адвоката.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства, поскольку факт участия адвоката в судебном процессе не нашел своего подтверждения.



Суд назначил бывшему адвокату три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на год, второму подсудимому - три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года со штрафом 700 тыс. рублей.