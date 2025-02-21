Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов "Светофор"

По результатам проверок в сети "Светофор" изъяли более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции объемом более 300,1 тонн, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По информации ведомства, приостановлена работа 76 магазинов в 45 регионах.

Против компании составлено 2,7 тыс. протоколов об административном правонарушении. Также на сеть магазинов наложены штрафы на сумму более 1,2 млн рублей.

Проверки проводились с 10 по 30 января, они затронули 1485 торговых точек.

В начале февраля Россельхознадзор нашел грубые нарушения в магазинах сети "Светофор" и в других регионах. По данным ведомства, как правило, они касаются продажи молочной, мясной и рыбной продукции. Указывается на истекший срок годности продуктов, нарушение температурного режима их хранения, нарушение целостности, развакуумирование или полное отсутствие упаковки, отсутствие маркировки на товарах или неполную информацию на ней.

За два месяца проверок общее количество магазинов уменьшилось почти на 10%.