Рогозин поддержал Маска, предложившего отказаться от эксплуатации МКС

Международная космическая станция (МКС) выработала свой ресурс.

Как сообщил в Telegram экс-глава "Роскосмоса", сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, будущее за станцией-дроном. По его словам, риск аварий на МКС растет каждый день. "Но, как часто у нас бывает, есть заинтересованная не в результате, а в доходном процессе группа товарищей со связями, которые отрицают эту реальность и заклеймят любого как врага пилотируемой космонавтики", – заявил Рогозин.

Он считает, что ближайшее будущее за "станцией-дроном", которая будет платформой ("созвездием") обслуживаемых космонавтами спутников связи и оптической разведки".

С его слов, станция должна быть не обитаемой постоянно, а посещаемой, что резко сократит расходы на ее обслуживание и резко увеличит пользу от нее для национальной безопасности и обороны. Далее следует готовиться к экспедициям к другим планетам Солнечной системы, отметил сенатор.

20 февраля миллиардер Илон Маск заявил, что МКС выполнила свою задачу, сейчас пора готовиться вывести ее с орбиты. Он предложил отправиться на Марс.

Ранее уже бывший глава "Роскосмоса" Юрий Борисов утвердил график создания российской орбитальной станции. В график включили все: создание модулей, испытания, ракет, наземную инфраструктуру и т.д. Развертывание станции планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году.