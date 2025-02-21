Производители хлеба с марта увеличат стоимость своей продукции

Крупные российские производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ритейлерам об увеличении отпускных цен на 10–12%.

Это произойдет с 1 марта. Названия компаний, которые прислали уведомления, не раскрывается. Среди причин подорожания производители указали изменения в стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, рост цен на сырье и другие факторы.

Уведомления производителей в настоящее время находятся на рассмотрении у торговых сетей. Как заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, в случае объективных причин увеличения закупочной стоимости индексация происходит плавно, в том числе благодаря сдерживанию наценок на самые востребованные социальные позиции хлеба, а также совместным промоакциям сетей и производителей.

Средняя наценка на самые доступные позиции пшеничного хлеба в крупных торговых сетях с начала 2025 года находилась на уровне 5–7%, сообщают "Ведомости".

Ранее Совет законодателей поддержал идею обязать магазины указывать на ценниках на социально значимые продукты также наценку, чтобы предупредить необоснованное завышение цены. Законопроект, который разработал депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь должен быть лишь немного доработан.