В России бизнес начал привлекать рабочих из Африки и Южной Америки

Российский бизнес стал активнее привлекать рабочую силу из Африки, Латинской Америки и Южной Азии.

Это происходит из-за нехватки кадров, следует из доклада Центробанка РФ. Торговая компания на Сахалине ввела в штат консультанта по оформлению миграционных документов для помощи приезжим издалека иностранцам. А одна из швейных фабрик Башкортостана получила одобрение на прием специалистов из Юго-Восточной Азии. Как заявила ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской Академии Юлия Флоринская, активнее всего мигранты заняты в отраслях, наиболее испытывающих дефицит кадров — в строительстве, в сельском хозяйстве и ЖКХ.

Дефицит кадров сложился из-за демографического провала, перетока трудовых ресурсов на военную службу и на предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также сокращения миграции из стран СНГ.

Как ожидается, в ближайшие годы количество работающих иностранцев сохранится — это будут граждане стран Средней Азии, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Пока что ни одна страна не может с ними конкурировать по количеству трудовых мигрантов, которые едут в Россию, сообщают "Известия".

Нехватка кадров стала одной из центральных проблем российской экономики и рынка труда последних лет, в 2024 году ее актуальность только возросла. Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила, что в настоящее время в России дефицит рабочих рук оценивается в 1,5 млн человек, а к 2030 году этот показатель увеличится до 2 млн человек.