В Renault допустили возвращение компании в Россию

Французский автопроизводитель Renault может вернуться в Россию.

Об этом сообщил гендиректор компании Лука де Мео. "Я бы предпочел сосредоточиться на строительстве будущего, а не на том, чтобы наверстывать упущенное. "Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся за нее ухватиться", — указал при этом руководитель Renault.

Он пока не рассматривал подобный сценарий, поскольку обстоятельства постоянно меняются. До начала спецоперации компания получала десятую часть своих доходов в России. Де Мео омтетил, что когда Renault ушла из России, за две недели акции компании упали на 30–35%.

Другие компании также оценивают последствия возможного окончания конфликта на Украине для своей деятельности. Исполнительный директор UniCredit Андреа Орсель заявил, что итальянский банк может добиться лучших условий для продажи своего российского подразделения, сообщает Financial Times.

Ранее стало известно, что Visa и Mastercard в скором времени могут вернуться в Россию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.