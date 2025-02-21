Вашингтон призвал G7 не называть Россию "агрессором" в заявлении по конфликту вокруг Украины

Американские власти выступили против того, чтобы называть Россию "агрессором" в заявлении G7 по случаю третьей годовщины специальной военной операции на Украине.

Кроме того, Вашингтон возражает против аналогичных формулировок, которые использовались лидерами "Большой семерки" с 2022 года для описания конфликта между Киевом и Москвой. По словам официальных лиц, участие президента Украины Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7, который состоится 24 февраля, еще не согласовано. Американское посольство в Киеве отказалось от комментариев.

Настойчивость администрации президента США Дональда Трампа в смягчении формулировок говорит о более широком сдвиге в политике Вашингтона в сторону описания происходящего как "украинского конфликта". В недавних заявлениях Госдепа используются аналогичные формулировки, сообщает Financial Times.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором из-за того, что он не провел президентские выборы в стране, а также призвал Зеленского "поторопиться", иначе у него не останется страны.