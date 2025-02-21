Концерт, возложение цветов, зарница: екатеринбургские школы и детсады увековечили Защитников Отечества

2025 год объявлен в России годом защитника отечества. В связи с этим в школах и садиках Екатеринбурга проводятся мероприятия, посвященные месячнику Защитника Отечества, а также 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В патриотические мероприятия привлекли не менее 260 тысяч обучающихся. На трех таких акциях побывал корреспондент Накануне.RU.

В лицее №12 приближающийся день Защитника Отечества отметили гала-концертом победителей конкурса патриотической песни "Горжусь тобой, моя Россия!". На протяжении все сотрудники и учащиеся лицея готовились к конкурсу патриотической песни. Все участники ранее уже прошли отбор и отсмотр номеров. И самые лучшие были выбраны в гала-концерт, который сегодня состоялся среди учеников 5-11 классов, поделилась заместитель директора по воспитательной работе Юлия Колесникова.

Помимо учеников лицея, на концерт приглашены ветераны Международного союза ветеранов. Они являются ежегодными участниками фестиваля, который, к слову, проходит уже 15 лет. Фестиваль, именно так назвает это мероприятие руководство лицея, уже стал настоящей традицией заведения.

Проведение фестиваля направлено прежде всего на патриотическое воспитание детей и проявление их творческих способностей. Конечно, на концерте звучат в основном классические песни военных лет, однако некоторые классы исполняют песни современных авторов.

"Дети наши поют целыми классами, это очень важно. Это определенное единение класса, командный дух, сплочение коллектива. Конечно, не все профессиональные певцы, но когда это проходит через ребенка, когда он понимает, когда он находится в коллективе, то эта атмосфера, она, собственно перекрывает многое другое, несмотря на то, что не все у нас профессиональные певцы и вокалисты", — подчеркивает Колесникова.

Кроме песен, важна и внешняя атрибутика. За время 15 лет проведения фестиваля, в школьных костюмерных сформировались целые коллекции нарядов для выступлений, хотя кое-что берется на прокат.

Тем временем учащиеся школы №31 в Академическом районе возложили цветы в честь 105-ой годовщины со дня рождения героя Советского Союза Григория Речкалова.

"Сегодня прошло традиционное мероприятие, посвященное нашему земляку, лётчику, дважды Герою Советского Союза Григорию Андреевичу Речкалову. И в 2022 году на территории нашей школы был открыт бюст, и с этого момента жизнь нашей школы заиграла новыми красками, потому что у нас появилось очень много мероприятий, проектов, связанных с жизнью этого героя. У нас военно-патриотический клуб "Ягуар" образовался. Представители сегодня вы увидели, которые под счетом караули стояли. Сейчас мы участвуем в конкурсе для того, чтобы открыть музейно-выставочную экспозицию "Крылья Победы", которая будет на территории нашей школы. Мы, конечно, мечтаем о том, чтобы мы открыли эту экспозицию именно ко Дню Победы", - рассказывает аместитель директора школы Ольга Петрова.

Она отметила, что изначально бюст Речкалову не планировалось устанавливать именно на территории школы. Учитывая, что в Академическом районе есть улица, которая носит фамилию героя, логично было бы поставить памятник именно на ней. Как объяснила замдиректора, на этой улице всего три дома и больше ничего. Поэтому посчитали, что такое место не очень подойдет, чтобы увековечить жизнь выдающегося человека.

Так как школа построена только в 2022 году, ее руководители решили, что это самое лучшее место для увековечивания памяти героя. Рядом с монументом поставили также информационные стенды, на которых можно узнать о жизни героя СССР.

"Мне в университете не рассказывали про Речкалова — я о нем узнала только сейчас. Для детей это тоже совсем незнакомо, особенно для маленьких, поэтому, когда мы установили эти стенды каждый, кто проходил мимо, смотрел и читал [о подвигах Речкалова]. И по сей день гости, которые приходят, всегда останавливаются возле этого места", - резюмирует Петрова.

Патриотизм активно воспитывают не только в умах школьников, но и совсем маленьких детей. В детском саду №114 провели военно-патриотическую игру "Зарница", в которой вместе с малышами участвуют их папы и братья и дедушки.

"Наш детский сад отдает большое внимание патриотическому нравственному воспитанию. У нас разработан целый цикл мероприятий. И вот в этом году мы решили провести его в таком формате, в уличном. Дать ему, как сказать, какую-то масштабность. А так мероприятия у нас очень различные проводятся. Это и различные флешмобы. Мы любим различные акции проводить, экскурсии, выездные экскурсии с родителями. У нас родители очень любят принимать участие в жизни нашего детского сада, и мы очень рады этому. Утренники, выставки различные. Особенно много мероприятий мы проводим, посвященных теме патриотизма", - говорит воспитатель детского сада Ирина Гордюк.

"Зарница" в этом садике начинается с зарядки, гимна России и торжественного выноса флага. К слову, поднятие флага под гимн стали обязательными атрибутами и в ходе двух предыдущих мероприятий. После этого детсадовцы прочитали стихи, также на патриотическую тематику. Согласно правилам игры гости и воспитанники детсада разбиваются на пять команд, которые будут искать звезду — символ Красной Армии. Каждая команда должна принести по одному "лучу", из которых и сформируется заезда. Как отмечается, игра проводится совместно с общественным движением "Юнармия".