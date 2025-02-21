Концерт, возложение цветов, зарница: екатеринбургские школы и детсады увековечили Защитников Отечества

21 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Концерт, возложение цветов, зарница: екатеринбургские школы и детсады увековечили Защитников Отечества

2025 год объявлен в России годом защитника отечества. В связи с этим в школах и садиках Екатеринбурга проводятся мероприятия, посвященные месячнику Защитника Отечества, а также 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В патриотические мероприятия привлекли не менее 260 тысяч обучающихся. На трех таких акциях побывал корреспондент Накануне.RU.

В лицее №12 приближающийся день Защитника Отечества отметили гала-концертом победителей конкурса патриотической песни "Горжусь тобой, моя Россия!". На протяжении все сотрудники и учащиеся лицея готовились к конкурсу патриотической песни. Все участники ранее уже прошли отбор и отсмотр номеров. И самые лучшие были выбраны в гала-концерт, который сегодня состоялся среди учеников 5-11 классов, поделилась заместитель директора по воспитательной работе Юлия Колесникова.

Концерт "Горжусь тобой, моя Россия!" в лицее №12 Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Помимо учеников лицея, на концерт приглашены ветераны Международного союза ветеранов. Они являются ежегодными участниками фестиваля, который, к слову, проходит уже 15 лет. Фестиваль, именно так назвает это мероприятие руководство лицея, уже стал настоящей традицией заведения.

Проведение фестиваля направлено прежде всего на патриотическое воспитание детей и проявление их творческих способностей. Конечно, на концерте звучат в основном классические песни военных лет, однако некоторые классы исполняют песни современных авторов.

Концерт "Горжусь тобой, моя Россия!" в лицее №12 Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

"Дети наши поют целыми классами, это очень важно. Это определенное единение класса, командный дух, сплочение коллектива. Конечно, не все профессиональные певцы, но когда это проходит через ребенка, когда он понимает, когда он находится в коллективе, то эта атмосфера, она, собственно перекрывает многое другое, несмотря на то, что не все у нас профессиональные певцы и вокалисты", — подчеркивает Колесникова.

Концерт "Горжусь тобой, моя Россия!" в лицее №12 Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Кроме песен, важна и внешняя атрибутика. За время 15 лет проведения фестиваля, в школьных костюмерных сформировались целые коллекции нарядов для выступлений, хотя кое-что берется на прокат.

Тем временем учащиеся школы №31 в Академическом районе возложили цветы в честь 105-ой годовщины со дня рождения героя Советского Союза Григория Речкалова.

"Сегодня прошло традиционное мероприятие, посвященное нашему земляку, лётчику, дважды Герою Советского Союза Григорию Андреевичу Речкалову. И в 2022 году на территории нашей школы был открыт бюст, и с этого момента жизнь нашей школы заиграла новыми красками, потому что у нас появилось очень много мероприятий, проектов, связанных с жизнью этого героя. У нас военно-патриотический клуб "Ягуар" образовался. Представители сегодня вы увидели, которые под счетом караули стояли. Сейчас мы участвуем в конкурсе для того, чтобы открыть музейно-выставочную экспозицию "Крылья Победы", которая будет на территории нашей школы. Мы, конечно, мечтаем о том, чтобы мы открыли эту экспозицию именно ко Дню Победы", - рассказывает аместитель директора школы Ольга Петрова.

Церемония возложения цветов к памятнику Григория Речкалова в школе №31 Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Она отметила, что изначально бюст Речкалову не планировалось устанавливать именно на территории школы. Учитывая, что в Академическом районе есть улица, которая носит фамилию героя, логично было бы поставить памятник именно на ней. Как объяснила замдиректора, на этой улице всего три дома и больше ничего. Поэтому посчитали, что такое место не очень подойдет, чтобы увековечить жизнь выдающегося человека.

Так как школа построена только в 2022 году, ее руководители решили, что это самое лучшее место для увековечивания памяти героя. Рядом с монументом поставили также информационные стенды, на которых можно узнать о жизни героя СССР.

Церемония возложения цветов к памятнику Григория Речкалова в школе №31 Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

"Мне в университете не рассказывали про Речкалова — я о нем узнала только сейчас. Для детей это тоже совсем незнакомо, особенно для маленьких, поэтому, когда мы установили эти стенды каждый, кто проходил мимо, смотрел и читал [о подвигах Речкалова]. И по сей день гости, которые приходят, всегда останавливаются возле этого места", - резюмирует Петрова.

Патриотизм активно воспитывают не только в умах школьников, но и совсем маленьких детей. В детском саду №114 провели военно-патриотическую игру "Зарница", в которой вместе с малышами участвуют их папы и братья и дедушки.

"Зарница" в детском саду №114 в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

"Наш детский сад отдает большое внимание патриотическому нравственному воспитанию. У нас разработан целый цикл мероприятий. И вот в этом году мы решили провести его в таком формате, в уличном. Дать ему, как сказать, какую-то масштабность. А так мероприятия у нас очень различные проводятся. Это и различные флешмобы. Мы любим различные акции проводить, экскурсии, выездные экскурсии с родителями. У нас родители очень любят принимать участие в жизни нашего детского сада, и мы очень рады этому. Утренники, выставки различные. Особенно много мероприятий мы проводим, посвященных теме патриотизма", - говорит воспитатель детского сада Ирина Гордюк.

"Зарница" в детском саду №114 в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

"Зарница" в этом садике начинается с зарядки, гимна России и торжественного выноса флага. К слову, поднятие флага под гимн стали обязательными атрибутами и в ходе двух предыдущих мероприятий. После этого детсадовцы прочитали стихи, также на патриотическую тематику. Согласно правилам игры гости и воспитанники детсада разбиваются на пять команд, которые будут искать звезду — символ Красной Армии. Каждая команда должна принести по одному "лучу", из которых и сформируется заезда. Как отмечается, игра проводится совместно с общественным движением "Юнармия".

"Зарница" в детском саду №114 в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

"Зарница" в детском саду №114 в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: школа, детский сад, концерт, возложение, зарница


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети