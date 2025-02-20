"Самокат" объяснился за нарушения, обнаруженные Роспотребнадзором

"Самокат" (ООО "Умный Ритейл") объяснил, откуда взялись нарушения, выявленные последней проверкой Роспотребнадзора. До этого ведомство изъяло более 2 тонн пищевой продукции в дарксторах, заявив о нарушении требований санитарного законодательства.

Напомним, что было проверено 131 предприятие. Специалисты зафиксировали нарушение температурного режима, где хранились продукты, отсутствие или недостоверность маркировок, а также просрочку. Юридическое лицо ООО "Умный Ритейл" оштрафовано на 550 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе "Самокат", в нарушениях виноваты поставщики. Более того, вся продукция, не прошедшая проверку была выведена из ассортимента.

"В ходе проведения проверки управлением Роспотребнадзора по Москве был проведен отбор и лабораторные исследования пищевой продукции наших поставщиков. По результатам проверки была выявлена и утилизирована продукция отдельных поставщиков, не соответствующая обязательным требованиям, а также строгим стандартам качества, действующим в "Самокате", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу онлайн-ритейлера.

Предписания, выданные Роспотребнадзором, уже находятся в процессе устранения. Помимо этого, "Самокат" проведет внеплановые аудиты всех поставщиков, к чьей продукции возникли вопросы. Также теперь весь ассортимент будет проверяться на соответствие требований безопасности по новой методике.