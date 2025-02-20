Минобороны за полдня уничтожило 28 беспилотников ВСУ над Россией

Сегодня 20 февраля дежурные средства ПВО России уничтожили 28 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

"В период с 15.30 до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов: 19 украинских БпЛА – над территорией Краснодарского края, восемь БпЛА – над акваторией Азовского моря и один БпЛА над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.