Игорь Седов организовал торжество для жителей Астрахани, приуроченное к Дню Защитника Отечества

В преддверии празднования Дня защитника Отечества по инициативе Игоря Седова Городская Дума совместно с администрацией города организовала торжественное мероприятие для жителей Трусовского района Астрахани.

В актовом зале недавно построенной школы № 3 в Военном городке собрались порядка 400 зрителей, это ветераны СВО, члены ветеранских организаций города, учащиеся школ и их родители, жители Трусовского района.

Почетными гостями стали заместитель председателя Правительства Астраханской области Виктория Гурьянов, председатель Городской Думы Игорь Седов, руководитель Комитета семей воинов Отечества Людмила Абдулаева, председатель Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, председатель регионального отделения ООД «Поисковое движение России», председатель Общественной палаты муниципального образования «Городской округ город Астрахань» Александр Даиров.

Обращаясь к собравшимся, Игорь Седов подчеркнул: «Сегодня принимают поздравления все, кто мужественно, отважно, не жалея себя, защищает Родину. И сейчас, когда ведется военная операция и многие мужчины России находятся на передовой, этот праздник особенно актуален. Народ России всегда был крепок своим единством. Сейчас, когда наша страна отвечает на новые вызовы, Астрахань всеми силами поддерживает защитников и их семьи, благодаря работе волонтерских движений оказывает гуманитарную помощь. Кроме того, наша основная задача здесь, в тылу, – прививать подрастающему поколению любовь к Родине, гордость за нее и воспитать нравственные ценности. Уверен, что вместе мы выдержим все испытания, преодолеем все трудности, добьемся победы. Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, стойкости, мира и благополучия в семьях!».

Александр Даиров прокомментировал показ документальных фильмов о деятельности астраханцев в области патриотического воспитания и увековечения памяти погибших при защите Отечества.

В холле учебного заведения была представлена патриотическая выставка от волонтеров «Мобилизация Астрахани» под руководством Станислава Кота, также участники мероприятия ознакомились с передвижной выставкой Поискового движения России «Дни воинской славы России: о героях и сражениях», рассказывающей и великих сражениях 1941–1945 гг. и их участниках – тех, чьи судьбы были установлены поисковиками в ходе экспедиций.

Коллективы Дома творчества «Успех», воспитанники МБДОУ детский сад № 5 и волонтеры общественного движения «Дети Волонтеры» подготовили для присутствующих праздничный концерт.

По окончании мероприятия многие его участники тепло благодарили главу Думы Астрахани Игоря Седова за организацию столь душевного и трогательного праздника для трусовчан.