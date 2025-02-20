20 Февраля 2025
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Образование Костромская область
Фото: adm44.ru

Курсы по профподготовке ветеранов СВО будут организованы в Костромской области

На круглом столе, который прошел в Костромском машиностроительном техникуме, обсуждали участие предприятий региона в трудоустройстве ветеранов специальной военной операции.

Важно напомнить, что Костромская область внедрила системные меры поддержки одной из первых в стране. Губернатор Сергей Ситников инициировал разработку в регионе комплексной программы поддержки участников СВО и их семей. В числе мер поддержки была помощь в переобучении и трудоустройстве, если ветераны по какой-либо причине не захотят вернуться на свое место работы.

Вопросы трудоустройства военнослужащих сейчас решаются индивидуально. Но, вполне вероятно, что уже в ближайшее время востребованность в переобучении повысится. Глава региона считает, что уже сейчас необходимо выстроить взаимодействие учреждений среднего профобразования с вузами и предприятиями.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Пройдёт время, военнослужащие начнут возвращаться домой. Многие из них примут решение пройти обучение по новой специальности, где высокий уровень востребованности и заработной платы. Давайте отрабатывать уже сейчас - какие специальности будут востребованы у военнослужащих, насколько короткие сроки обучения мы можем им предложить. Необходимо продумать систему интеграции, чтобы с военнослужащими занимались и учреждения среднего специального образования, и вузы, и производства», - отметил Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

В ходе обсуждения руководители костромских предприятий поддержали предложение губернатора.

(2025)|Фото: adm44.ru

Директор машиностроительного техникума Илья Воробьев сообщил, что на переподготовку квалифицированного специалиста в среднем требуется до 4-6 месяцев. А пройти профобучение ветераны боевых действий смогут в том числе на будущем месте работы.

(2025)|Фото: adm44.ru

Координировать организацию переобучения и разрабатывать нормативно-правовую базу для этого поручено департаменту образования и науки Костромской области. Предполагается в том числе отладить механизм заключения целевых договоров с ветеранами СВО, что позволит обеспечить гарантированное трудоустройство военнослужащих и закрепить востребованные квалифицированные кадры на костромских предприятиях.

Теги: сергей ситников, ветераны сво, переобучение, квалифицированные кадры


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