20 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Уральский боец почти год воевал бесплатно на СВО из-за ошибки в документах

Участник СВО из уральского города почти целый год воевал бесплатно. Причиной стала бюрократическая ошибка.

Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, к нему обратилась подруга участника СВО из Тавды по имени Иван. Со слов подруги выходило, что бойцу долгое время не выплачивали денежное довольствие, и причина оказалась весьма необычной.

"Когда Иван пытался самостоятельно разобраться, то в воинской части ему сообщили, что он... в статусе "пропавшего без вести". При этом он активно участвовал в военной спецоперации и появлялся на глаза командиру", - рассказал Иванов.

Выяснилось, что по бумагам бойца перевели из одной части в другую, а фактически оставили на прежнем месте. Поэтому он отсутствует в части, которая официально должна начислять ему довольствие, а находится там, где по документам его уже нет.

В итоге, по словам Максима Иванова, исправить ошибку удалось только через 9 месяцев после его запроса в военную прокуратуру ЦВО. Статус "пропавшего без вести" с уральца сняли, положенные выплаты он получил. Депутат добавил, что сейчас разбирается с ситуацией еще одного такого "солдата-призрака".

Напомним, накануне Иванов рассказал об абсурдной ситуации на СВО, когда боец погиб якобы за две недели до заключения контракта. Оказалось, что причиной стала опечатка в документах.

Теги: документы, СВО, ошибка, боец, Иванов


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