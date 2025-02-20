Ученые смоделировали затопление Ямала и Югры из-за глобального потепления

Ученые смоделировали затопление Ямала и Югры из-за глобального потепления, сообщает Neft.

По расчетам ученых Наньянского технологического университета, к 2100 году из-за глобального потепления, уровень Мирового океана поднимется на метр, а при неблагоприятном сценарии — на 1,9 метра. Ямал граничит с Карским морем и населенные пункты региона могут уйти под воду. Согласно прогнозу ученых, затопление грозит селам Яр-Сале, Сеяха, Ныда, Антипаюта, Гыда, Мыс Каменный, а также поселкам Тазовский и Сабетта.

Когда уровень моря поднимется выше 11 метров, будет затоплена северная часть ХМАО-Югры — село Теги, поселок Березово и город Белоярский.