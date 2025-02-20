Новым остановкам в Академическом Екатеринбурга присвоили названия

Пяти новым автобусным остановкам, которые должны появиться в Академическом районе Екатеринбурга, наконец присвоили официальные названия. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов.

Первая остановка расположится на улице Суходольской вблизи Тенистой, в сторону Светлореченской и будет носить название "Улица Тенистая". На Евгения Савкова рядом со школой №31 появится остановка "Школа №31".

Третью остановку - "Поселок Светлореченский" поставят возле одноименного поселка как в сторону улицы Хрустальной, так и в сторону Тенистой. Установка запланирована после завершения реконструкции по улице Суходольская.

Последние две остановки расположатся на улице Хрустальногорской. "Улица Евгения Савкова" - в сторону Суходольской и Архитектора Белянкина, рядом со строящимся участком улицы Николая Кичгина у перекрестка Хрустальногорской и Евгения Савкова. Вторая - "Улица Архитектора Белянкина" - вблизи перекрестка Хрустальногорской и Архитектора Белянкина, в сторону улиц Суходольской и Рябинина.