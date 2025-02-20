В Минобороны не подтвердили данные о подготовке ВСУ прорыва в Брянскую область

Информация о том, что ВСУ готовят попытку прорыва на территорию Курской и Брянской областей, не подтверждается. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минобороны РФ.

По его данным, все передвижения войск противника находятся под контролем российских войск. "По живой силе и технике наносятся упреждающие удары артиллерией и авиацией", - заявили в Минобороны.

Ранее о том, что ВСУ якобы готовят масштабное наступление на Брянскую область, сообщил SHOT. По данным телеграм-канала, скопление техники и нескольких тысяч военных наблюдается в 50 км от границы с регионом. Предварительно, к наступлению готовятся более 5000 украинских солдат военнослужащих, 200 единиц техники, в том числе натовские танки Leopard и Abrams, БМП. Как пишет издание, целью наступления может быть попытка перехватить повестку переговоров России и США.