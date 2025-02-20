За все нужно платить: Россия не ждет иностранные компании "с распростертыми объятиями"

России уже не нужны ушедшие иностранные компании. Как сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, за все нужно будет платить, пишет ТАСС

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Он отметил, что с их уходом, российская промышленность получила нереальные возможности для развития и справилась с задачей.

"Вы знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение", - сказал Алиханов.

По его словам, российская промышленность получила огромные возможности для развития после ухода иностранных брендов, который произошел с началом специальной военной операции на Украине.

"…поэтому мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться", - добавил он.

Ранее в Минпромторге сообщали, что приоритетом являются интересы отечественных производителей и защита внутреннего рынка. Поощрять зарубежные бренды Россия не будет.

Сегодня глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил, что разговоры о возможном возвращении иностранных компаний на российский рынок преждевременны.

По его словам, переговоры между РФ и США только начались, и пока неизвестно, чем они закончатся. Также неизвестно, какие из санкций будут отменены, а какие – нет, а именно с санкциями был связан уход многих компаний с российского рынка в 2022 году, отметил Катырин.

Ранее член комитета ГД по промышленности и торговле Ярослав Самылин сказал, что российские бизнесмены в течение последних лет совершили подвиг. По его словам, несмотря на повышение ключевой ставки, увеличение налогов и нарушение логистики с Западом, предприниматели смогли обеспечить рынок отечественными товарами.