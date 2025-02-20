Родителей призвали не водить детей на так называемые "ветряночные вечеринки"

Минздрав Нижегородской области предостерег родителей от участия детей в так называемых "ветряночных вечеринках".

Отмечается, что такие "вечеринки" интересуют родителей, которые не осведомлены о последствиях, уже много лет.

В ведомстве напомнили, что каждый ребенок переносит болезнь индивидуально, пишет РИА Новости. Кроме того, тяжесть заболевания напрямую не зависит от возраста заболевшего.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы дефиците импортных вакцин от ветрянки, на который жалуются родители. Mash писал, что в связи с этим родители стараются намерено заразить ребенка ветряной оспой, чтобы в дальнейшем избежать более тяжелого течения инфекции во взрослом возрасте.

В декабре сообщалось, что двое детей, которые жили в психоневрологическом пансионате "Солнечный Дом" в Волгоградской области, умерли от ветрянки. Всего заразилось 11 детей. Шестеро из них в состоянии средней тяжести оказались в больнице.