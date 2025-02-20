20 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Тела двух детей и их матери передала Красному кресту группировка ХАМАС

Тела двух израильских детей Кфира и Ариэля Бибасов, их матери Шири и пенсионера Одеда Лифшица передала Красному Кресту палестинская группировка ХАМАС. Их седьмого октября 2023 года похитили из кибуца Нир-Оз, сообщает РБК.
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На тот момент мальчикам было девять месяцев и четыре года.

ХАМАС утверждает что они погибли в результате израильского авиаудара по сектору Газа. Их отца - Ярдена Бибаса – отпустили первого февраля.

Красный Крест передаст останки Армии обороны Израиля. Военные проведут в Газе поминальную церемонию, а затем транспортируют тела в Национальный центр судебной медицины в Тель-Авиве.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении выразил соболезнования родным погибших.

"Весь мир должен разрыдаться, потому что здесь отчетливо видно, с кем мы имеем дело, с каким злом мы сталкиваемся, с какими чудовищами", — сказал он.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС действует с 19 января. Это произошло после полугода переговоров. Первый этап перемирия продлится 42 дня. ХАМАС пообещал освободить 33 израильских заложника (восемь числятся погибшими). В обмен Израиль освобождает из тюрем палестинских заключенных: несколько десятков человек за одного заложника.

Ранее появились кадры первой встречи со своей семьей освобождённого из Газы гражданина России и Израиля Александра Труфанова. Он тогда узнал, что его отец был убит террористами в день атаки 7 октября 2023 года.

На кадрах запечатлены первые объятия Александра с матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн.

Теги: израиль, палестина, хамас, пленный, перемирие


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