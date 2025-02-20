22 февраля в Екатеринбурге ограничат движение по проспекту Ленина

В Екатеринбурге в эту субботу - 22 февраля перекроют движение транспорта по нечетной стороне проспекта Ленина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения будут введены на участке от улицы Бажова до улицы Луначарского с 09.45 до 10.45. В это время у здания штаба Центрального военного округа на проспекте Ленина, 71 пройдет торжественное возложение венков к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

В это время также будет изменен маршрут автобусов, следующих по проспекту в сторону площади 1905 года. Вместо этого транспорт пойдет по Восточной - Малышева - Луначарского - Ленина. Оперативное прекращение движения транспорта, передвижение пешеходов и охрану общественного порядка будут обеспечивать сотрудники городского УМВД.

Городские власти призывают жителей и гостей уральской столицы быть внимательными, продумывать свой маршрут движения заранее и отнестись с пониманием к процессу подготовки к всенародному празднику – Дню защитника Отечества.