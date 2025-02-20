20 Февраля 2025
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Происшествия
Фото: Накануне.RU

Три тысячи тонн кукурузы тонет в Азовском море

Сухогруз с тремя тысячами тонн кукурузы тонет в Азовском море. Он двигался из Ростова-на-Дону в турецкий город Самсун, пишет BAZA
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По информации канала, судно "Павел Грабовский" начало тонуть днём 16 февраля в районе порта Азов, получив пробоину. Судно идёт под флагом Панамы и принадлежит компании VI-ZA SUN LTD. Его длина составляет 114 метров, а ширина — 14.

Туда выдвинулись два ледокола — "Капитан Демидов" и "Капитан Чудинов". Экипаж сухогруза не посылал сигнал бедствия, а лишь попросил разрешения зайти в порт Азов. Это получится сделать только когда поднимется уровень воды на фоне опасности сесть на мель из-за большой осадки.

На кадрах, снятых с другого судна, видно, что сухогруз стоит на месте, а из него выкачивают воду. Степень повреждений пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что за последний месяц три танкера были повреждены взрывами в Средиземном море. В Италии в ночь на 15 февраля произошел взрыв на судне Seajewel. В конце января взрывом в Турции был поврежден нефтеналивной танкер Seacharm, а в феврале — танкер для перевозки химических продуктов Grace Ferrum у берегов Ливии.

Отмечается, что все они по пути следования, пришвартовывались в России.

Сегодня водолазы Балтийского филиала Морской спасательной службы завершили герметизацию повреждений корпуса иностранного танкера Koala в порту Усть-Луга.

Теги: сухогруз, кукуруза, азов


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