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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге суд вынес приговор подростку, зарезавшему свою 17-летнюю девушку

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю, признав виновным в убийстве своей 17-летней девушки.

Напомним, трагедия произошла 6 августа 2023 года. В квартире дома по улице Надеждинской в уральской столице обнаружили тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве был задержан 16-летний подросток, который написал явку с повинной и сознался в содеянном. Было установлено, что между подростками произошла ссора на почве ревности. Парень избил девушку и порезал ножом, после чего нанес последний удар в шею возлюбленной. Та скончалась на месте происшествия.

Подростка признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, несмотря на явку с повинной, в суде парень так и не признал свою вину.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Также суд взыскал в пользу родственников погибшей компенсацию морального вреда на общую сумму 3,5 млн рублей.

Теги: Екатеринбург, подросток, девушка, убийство, суд, приговор


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