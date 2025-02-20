Двое членов ИГ готовили теракты в Ингушетии

Задержанные Федеральной службой безопасности (ФСБ) в Ингушетии мужчины, предположительно, готовили теракты, пишет Lenta.ru

Они входили в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ).

По данным спецслужбы, Азамат Гандалоев и Зураб Даурбеков вернулись в республику после обучения в экстремистской религиозной секте в Египте и собирались устроить диверсии по заданию зарубежных кураторов.

Мужчин арестовали и отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело о терроризме. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Сегодня в Саратовской области мог произойти теракт, предполагаемая жертва – чиновник администрации региона. Этого не случилось, потому что диверсию предотвратили сотрудники ФСБ.

Подрывника (мужчину 1976 г.р.) подготовили в Киеве и направили в Россию. Он следил за будущей жертвой и собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе, фиксировал удары БПЛА по объектам ТЭК. По указанию куратора он нашёл взрывное устройство в тайнике.