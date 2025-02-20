Суд не стал оглашать приговор экс-директору "Водоканала" Первоуральска

Суд не смог вынести приговор бывшему директору Первоуральского МУП "Водоканал" Артуру Гузаирову.

Напомним, что Гузаиров обвинялся по целому ряду статей УК, среди которых "Халатность", "Превышение полномочий с причинением тяжких последствий" и "Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия". Свою вину он признавать отказывался. Сегодня в Первоуральском городском суде должно было состояться оглашение приговора в отношении Гузаирова.

Однако этого не произошло. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, городской суд вернул дело прокурору.

"Дело возвращается в порядке статьи 237 УПК РФ для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом", - пояснили в инстанции.

После этого дело будет рассмотрено заново.

Гособвинение запрашивало для экс-директора "Водоканала" Первоуральска 8 лет колонии общего режима. Стоит отметить, что сегодня в суд, где Гузаиров должен был выслушать приговор, поступали сообщения о минировании, в итоге оказавшиеся ложными.