Коррупция проникла в олимпиады школьников - их массово списывают

Олимпиадное движение, приносящее большие выгоды победителям, подверглось коррупции. О массовом списывании на школьных олимпиадах сообщили сразу несколько экспертов.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев говорит, что замалчивать больше нельзя - беда достигла огромных масштабов. Сигналы приходили и раньше, но теперь это стало массовым явлением. Так, на математических олимпиадах участники просто выходят в туалет, сбрасывают задачи "решателям", те быстро решают и отправляют назад. Так как в олимпиадах участвуют способные дети, то им не нужно ничего долго объяснять - достаточно одного намека, чтобы они подобрали ключ к успешному решению задачи. Но в этом случае теряется смысл олимпиад как мероприятий, выявляющих самых талантливых. В результате главные вузы страны не смогут набрать действительно талантливых детей, потому что ЕГЭ не выполняет эту задачу, уверен он.

"На сегодня большие паблики организуют вот что. Зачитываю, просили не называть фамилии те, кто проводят региональный этап: "Достаточно массовая покупка решений на всероссийской олимпиаде по математике в этом году. Какой-то репетиторский паблик организовал следующую схему. В регионе, где недостаточно строго следят за телефонами, кто-то фотографирует задания, репетиторы их решают, а затем пересылают оплатившим счет". Говорят, много списанных слово в слово работ с неавторскими решениями в разных регионах", - рассказал Савватеев.

Он говорит, что это не просто подлость со стороны участников, но еще и глупость. Они все равно не решат ни одной задачи в финале - на всероссийской олимпиаде. И их вычислят. Но здесь расчет и просто на участие, которое приносит выгоды, а в Москве даже платят за это деньги. Это прямое подталкивание к списыванию, уверен эксперт.

Автор проекта Grand Exam - онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Арсений Филин пишет, что речь идет о целой индустрии. К нему постоянно приходят рекламодатели с предложениями покупки олимпиад. Есть даже сайты, на которых предлагается поступление "под ключ" через победу на олимпиаде. Школьников же "цепляют" на днях открытых дверей, чтобы потом продать им поступление через олимпиаду.

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина также сообщила, что ей второй день массово пишут участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии.

"Они рассказывают о том, что ответы на задания продавались в ТГ-каналах, а некоторые участники якобы приходили с микронаушником. Молодежь просит Министерство просвещения вмешаться в ситуацию и провести проверку работ. Они считают, что подобные списывания и продажа ответов полностью уничтожают олимпиадный дух и отбивают желание участвовать в олимпиадах", - написала она.

В комментариях пишут, что "олимпиадный бизнес" давно процветает, так как олимпиады превратились в лазейку для обхода ЕГЭ.