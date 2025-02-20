Ефремов в "секретном формате" подал ходатайство об УДО

Актер Михаил Ефремов в "секретном формате" подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает Shot.

По информации источника телеграм-канала, прошение должны рассмотреть в ближайшие две недели.

Утверждается, что Ефремов переговорил с руководством колонии о перспективах своего УДО. В разговоре артист давил на состояние здоровья, говорил об исправной ежедневной работе и раскаивании, пишет Shot.

Ранее сообщалось, что режиссеры начали ездить в колонию к отбывающему наказание за смертельное ДТП Михаилу Ефремову. Источник пояснил, что причиной приездов является то, что актера могут освободить в рамках УДО в этом году.

В январе 2023 года стало известно о ходатайстве Ефремова, в котором он просил заменить ему оставшийся срок исправительными работами. Ходатайство поступило в суд, но позже артист сам его отозвал.

Напомним, 8 июня 2020 года Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Суд приговорил актера к восьми годам колонии. Позже наказание было снижено до семи с половиной лет.