Еще одну меру поддержки участников СВО вводят в Тюменской области

Еще одну меру поддержки участников СВО вводят в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Решение было принято на заседании Тюменской областной думы. Согласно внесенным изменениям, семьи - участники программы "Молодая семья" 2025 года, где один или оба родителя участвуют в специальной военной операции, могут получить займ не только на строительство, но и на приобретение жилого помещения либо на погашение кредита на приобретение жилого помещения. Ранее такое право имели только молодые семьи с тремя и более детьми.

Также такие семьи с 2026 года будут иметь первоочередное право на получение субсидии и займа. Предоставление займа носит заявительный характер. Финансирование предусмотрено из областного бюджета. Заявки на участие в программе следующего года принимаются до 1 апреля.

"Благодарю депутатов Тюменской областной думы, которые сегодня поддержали инициативу регионального правительства", - обратился к депутатам губернатор Тюменской области Александр Моор.

Губернатор также напомнил, что сейчас в Тюменской области действуют 37 региональных мер социальной поддержки участников СВО и их семей.