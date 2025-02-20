Омский городской Совет снова внес изменения в бюджет города на 2025 год со знаком плюс

Доходная часть бюджета города Омска увеличивается на 216,4 млн рублей за счет целевых субсидий с вышестоящих уровней, которые пойдут на капремонт школ и содержание дорог. Это следует из утверждения вторых поправок в бюджет города, которые утвердили депутаты. Первый пакет поправок был утвержден в январе.

Директор департамента финансов Ольга Илютикова рассказала депутатам Омского городского совета, что в бюджет включены еще и средства, поступившие от омичей на реализацию инициативных проектов. В расходы будет заложено софинансирование для участия в конкурсе на средства национального проекта «Инфраструктура для жизни» в размере 57 млн рублей (в рамках этого нацпроекта планируется модернизировать тепловые сети).

"Второй раз Омский городской Совет вносит изменения в бюджет города Омска на 2025 год со знаком плюс. Это чуть больше 216 млн рублей за счёт субвенций, поступивших из вышестоящих бюджетов на содержание дорог, и за счёт собственных средств. Небольшие денежные средства поступили в казну как неналоговые доходы, их мы направим на реализацию инициативных проектов граждан города Омска, которые реализуются у нас уже третий год", — отметил председатель Горсовета Омска Владимир Корбут.

Принятые депутатами изменения привели к увеличению доходной части казны до порядка 39,9 млрд рублей, тогда как расходная часть составит почти 40,6 млрд рублей.