Пермскому краю разрешили назначать стоимость парковок на муниципальных дорогах

Депутаты заксобрания Пермского края поддержали во втором чтении законопроект о наделении правительства Прикамья полномочиями в сфере дорожной деятельности, передает корреспондент Накануне.RU.

Теперь власти Прикамья получат возможность определять методику расчета и максимальный размер оплаты парковок на дорогах местного значения. Ранее власти могли принимать такие решения только на региональных и межмуниципальных дорогах.

Полномочия по местным дорогам исполняли муниципалитеты.

В силу закон вступит с 1 марта.



