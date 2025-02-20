Глава ТПП назвал преждевременными разговоры о возвращении западных брендов

Разговоры о возможном возвращении иностранных компаний на российский рынок преждевременны, заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

По его словам, переговоры между РФ и США только начались, и пока неизвестно, чем они закончатся. Также неизвестно, какие из санкций будут отменены, а какие – нет, а именно с санкциями был связан уход многих компаний с российского рынка в 2022 году, отметил Катырин.

"Пока нельзя даже предположить, сколько западных компаний вернется на наш рынок, и от представителей зарубежных брендов таких заявок, по крайней мере в ТПП РФ, не поступало", - приводит ТАСС слова Катырин.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ряд американских компаний вернется на российский рынок уже во втором квартале 2025 года. По его словам, процесс возвращения будет непростым.

На российский рынок планируют вернуться и европейские бренды. Они уже вернулись к диалогу с торговыми центрами.