Герметизация корпуса танкера Koala завершена в порту Усть-Луга

Герметизацию повреждений корпуса иностранного танкера Koala в порту Усть-Луга завершили водолазы Балтийского филиала Морской спасательной службы. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства

На повреждения наложили металлические листы, используя подводные сварочные аппараты. В ходе работ был выполнен 51 спуск, работы длились в общей сложности 43 часа.

Специалисты Морспасслужбы приступили к откачке воды из шахты правого борта. Вода без примесей ГСМ и нефтепродуктов попала внутрь через пробоину. Из машинного отделения до этого откачали нефтеводяную смесь.

На борту находится около 130 тысяч тонн мазута, и выгрузить его можно только в подогретом состоянии. Спасатели используют тепловые «пушки».

Судно готовят к буксировке на рейд морского порта Усть-Луга. Специалисты определяют место безопасной стоянки.

11 февраля водолазная группа Морспасслужбы приступила к обследованию танкера "Koala" в порту Усть-Луга Ленинградской области. Утечек нефтепродуктов не обнаружено.

Ход работ контролировал заместитель министра транспорта РФ Евгений Филиппов.

Затонувший в Ленинградской области танкер Koala мог быть заминирован. Как пишет Baza, такую версию рассматривают следователи. По информации Telegram-канала, пока что взрывных устройств на Koala не обнаружено, но кинологи продолжают осматривать судно и личные вещи экипажа.

Девятого февраля на танкере Koala при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег.