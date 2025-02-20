В больницу Челябинска поставили мясо от несуществующих чувашских коров

В медицинское учреждение Челябинска поступило 144,3 кг продукции с признаками фальсификации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, мясо говядины, установить качество и безопасность которого невозможно из-за потери прослеживаемости, поступило от агрофирмы в Республике Чувашия, которая на самом деле не содержит животных.

Сейчас площадка предприятия исключена из реестра производителей, но несмотря на это, продукцию, происхождение которой нельзя отследить, отправили в 19 предприятий, в том числе к предпринимателю из Челябинска. Он в ноябре 2024 года получил более тонны мяса и в январе 2025 года передал другому челябинскому предприятию, а оно, в свою очередь, поставило это мясо в больницу.

Управление Россельхознадзора проинформировало участников оборота о том, что они, согласно ветеринарному законодательству, обязаны изъять ее из оборота самостоятельно и направить на уничтожение.