На Урале присудили компенсацию ребенку, на которого в магазине рухнул унитаз

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию из-за травмирования ребенка в магазине стройматериалов. На мальчика рухнул унитаз.

Читайте также: В Екатеринбурге владелица мастифа заплатит компенсацию за укус ребенка

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел в Серове: жительница города со своим маленьким сыном 2019 года рождения зашли в магазин керамики для покупки керамической плитки. Находясь в торговом зале, женщина услышала плач. Обернувшись, она увидела упавшую на сына инсталляцию – унитаз. Изо рта у мальчика шла кровь.

В этот момент продавец стал требовать от матери возмещения ущерба, поскольку ее ребенок уронил выставочный образец и повредил его. Прибывшая "скорая" зафиксировала у пострадавшего повреждение челюсти, что повлекло удаление у него двух зубов. В дальнейшем мальчик больше недели находился на амбулаторном лечении.

Прокуратура подала иск в суд о взыскании с магазина компенсации морального вреда для ребенка. Суд, согласившись с доводами, взыскал в пользу его матери 50 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге присудили компенсацию девочке, получившей травму на тренировке по воздушной гимнастике.