Житель Уватского района угрожал пневматическим пистолетом фельдшеру "скорой помощи"

Житель Уватского района 44-летний Руслан Джамбулов осужден за угрозу убийством фельдшера "скорой помощи", сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе Тюменской области.

Преступление произошло 17 июля 2024 года в 18.25. Фельдшер областной больницы №20 в селе Уват по вызову диспетчера прибыла к Джамбулову, который жаловался на здоровье. Оказав медицинскую помощь, фельдшер столкнулась с резким изменением поведения Джамбулова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В порыве внезапной агрессии он, угрожая, направил на нее пневматический пистолет, и она, не зная о его истинной безобидности, испытала обоснованный страх за свою жизнь.

В судебном заседании Джамбулов полностью признал свою вину, раскаялся, но отказался давать показания

Учитывая все обстоятельства, суд приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком один год шесть месяцев.