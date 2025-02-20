"Будет не весело", если не воскресить сделку США и Украины по ископаемым

Президент США уверен, что "воскресит" сделку по полезным ископаемым. Иначе, по словам Дональда Трампа, "будет не слишком весело", пишет РБК

"Думаю, я воскрешу ее (сделку. — РБК). <...> Посмотрим, что будет. Но я воскрешу ее или будет не слишком весело", — сказал он.

Идею о совместной разработке ресурсов впервые выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, когда представлял "план победы". Трамп предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы.

Объем сделки он оценил в $500 млн, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Цель сделки – вернуть потраченные США деньги на конфликт на Украине.

В итоге Трамп заявил, что Киев сорвал сделку два дня назад. 18 февраля состоялись переговоры России и США в Эр-Рияде. Киев заранее отказался признать их итоги, президент Украины Владимир Зеленский назвал их "сюрпризом" и отменил свой визит в Саудовскую Аравию и отказался подписывать соглашение. В то же время Киев сообщил, что намерен продолжать работу над сделкой.

По оценке Financial Times (FT), стоимость важнейших ископаемых, которыми владеет Украина, более 11 трлн долларов.

Ранее заявлялось, что американские власти не потерпят недовольства Киева в ответ на экономические инициативы Белого дома. Как сообщил телеканалу Fox News советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц, американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений. При этом политик сослался на тот факт, что помощь от европейцев часто поступает в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов.